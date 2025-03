Terzotemponapoli.com - La pagella di Napoli – Fiorentina

Ildopo il pareggio interno contro l’Inter contro laancora una volta in un Maradona gremito ritorna alla vittoria e si mette a un punto dalla capolista, grande prestazione nel primo tempo, nella ripresa partita di sofferenza ma vittoria meritata.2 – 1Ho visto questo:Meret 6: Incolpevole sul gol della, poi per tutta la partita mai impegnato se non per qualche uscita.Di Lorenzo 6,5: Grande primo tempo nel primo tempo, l’intesa con Politano è ormai una garanzia, secondo tempo di grande sacrificio.Rrahmani 6: Soffre molto Kean, qualche svarione che poteva costare caro al, però anche buoni recuperi, partita altalenante.Buongiorno 7: Grande partita anche oggi, grinta e sacrificio fa sentire le caviglie agli attaccanti viola.