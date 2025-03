Ilrestodelcarlino.it - La nuova piazza San Tommaso: "Sarà il fulcro del quartiere". Ma non mancano le polemiche

Inaugurazione con polemica, ieri, per la ‘San. Uno spazio storico, per la città. Un luogo che, per decenni, è stato punto di incontro e di riferimento per generazioni e generazioni. Un’area, però, che per troppo tempo era stata lasciata all’abbandono ma che adesso è stata riqualificata dall’amministrazione attraverso un significativo intervento di restyling che, come spesso accade, ha suscitato anche qualche polemica. "Abbiamo deciso di mettere in campo un importante intervento per ottimizzare gli spazi e dare unaidentità alla, anche grazie all’uso del travertino – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti –. Sono molto felice di vedere qui oggi tante famiglie e sono sicuro che da questo momentoSandiventerà ildella vita del".