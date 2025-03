Ilrestodelcarlino.it - La messa di addio di Regattieri: "Sono stati anni di gioie e croci, ho visto Dio negli spalatori di fango"

La navigazione di Douglasvescovo uscente è approdata al porto, per ricorrere alla metafora da lui utilizzata nelladi ringraziamento di fine episcopato, che ha concelebrato con i sacerdoti diocesani, in una straripante cattedrale. Non la si ricordava così gremita con tanti fedeli in piedi dalla liturgia con papa Francesco, uno dei giorni più memorabili dei tre lustri di, il 1° ottobre 2017. È stato molto più di un saluto, ma un abbraccio da centinaia di mani devote quello simbolicamente ricevuto da: affetto e gratitudine confortati dalla consapevolezza che resterà comunque cesenate da vescovo emerito della diocesi di Cesena-Sarsina con una presenza vicinache continuerà a vivere in città, in un casa della diocesi all’Osservanza. Sabato della settimana scorsa era stato molto partecipato in cattedrale anche il concerto del coro ’Terra pro’ sempre dedicato al vescovo uscente.