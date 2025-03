Quifinanza.it - La maternità ferma le donne, solo il 57% delle madri lavora e un terzo sono inattive

Leggi su Quifinanza.it

Lepresentano un tasso di occupazione significativamente inferiore rispetto allesingle. Per leche vivono sole, il tasso di occupazione è del 69,3%, rispetto al 77% degli uomini. Tuttavia, questa percentuale scende al 62,9% per lesingle. I dati provengono dal focus Cnel-Istat “Il lavorotra ostacoli e opportunità”.Quando lasi combina con una convivenza di coppia, il tasso di occupazione cala ulteriormente al 57,2%. In questo contesto, il divario con gli uomini raggiunge quasi i 30 punti percentuali, poiché i padri conviventi hanno un tasso di occupazione dell’86,3%.Moltissimepart-timeSecondo il rapporto, il principale ostacolo per letriciriguarda la difficoltà di mantenere un impiego a tempo pieno. Infatti, il 31,5%(circa 3 milioni)part-time, rispetto all’8,1% degli uomini (circa un milione).