Ilgiorno.it - “La Madonnina nel bosco va demolita”. Il Comune di Briosco non arretra e i fedeli organizzano veglie di preghiera e Rosari

Leggi su Ilgiorno.it

(Monza Brianza), 9 Marzo 2025 – Non si placano le polemiche sull'ordine di demolizione della piccola grotta con la, che si trova insieme ad altre presunte opere abusive in un terreno sottoposto a vincolo ambientale a. Per salvarla in paese starebbero organizzando anche una veglia di. Il caso scoppiato acontrappone l'amministrazione comunale e il pensionato ottantenne Giuseppe Riva, proprietario di un'area boschiva di tremila metri quadrati acquistata 45 anni fa e che solo sei anni dopo è stata sottoposta a vincolo paesaggistico perché inserita nel Parco regionale della Valle del Lambro. Ilora impone l'abbattimento di una piccola baracca in legno che contiene gli attrezzi per la pulizia e il taglio del verde nell'area recintata e di un piccolo stagno di acque piovane dove all'interno è posizionato il piccolo manufatto votivo.