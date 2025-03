Ilfattoquotidiano.it - La lista dei 15 papabili che circola in Vaticano dopo l’audio di Bergoglio: 5 italiani, pochi conservatori, il peso della Chiesa europea, i pro e anti Trump – i nomi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ventisette secondi che hanno cambiato per sempre la storia del pontificato di Papa Francesco.ventuno giorni di ricovero al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, il 6 marzoha rotto il silenzio mediatico, in cui era insolitamente avvolto fin dall’iniziodegenza, con un breve audio in spagnolo per ringraziare tutti coloro che, dal 14 febbraio, stanno pregando per lui. Una voce molto sofferta che, se da un lato doveva definitivamente smentire tutte le numerose fake news che lo danno per morto già da tempo, dall’altro lato ha allarmato il mondo, in ansia per la salute di un Pontefice molto più amato al di fuoristretta geografia cattolica che al suo interno. Un audio drammatico che ha dato il polsosituazione molto più dei quotidiani bollettini medici.