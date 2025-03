Quotidiano.net - La lezione di De Gasperi: esercito e difesa comune. “Così l’Europa si salva”

Strasburgo, 10 dicembre 1951 – Nel dibattito sull’esigenza di costruire unaeuropea, può risultare utile rileggere quanto fu discusso agli albori delle istituzioni comuni europee. I contenuti del Trattato istitutivo della Comunità Europea divennero precisati, essenzialmente sulla base delle proposte di Alcide De, nella Conferenza dei sei ministri degli Esteri che si tenne a Parigi nel dicembre del 1951. Il primo obiettivo era quello di assicurare la Pace tra gli Stati europei, poi di “scoraggiare qualsiasi attacco dall'esterno in odio a questa formazione dell'Europa unita”. Il cambiamento della situazione politica interna, in alcuni Paesi come la Francia e per certi versi anche l'Italia, impedì la ratifica del Trattato. Il 30 agosto 1954 l'Assemblea nazionale francese respingeva la legge che autorizzava la ratifica del Trattato che istituiva la Ced.