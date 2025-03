Ilrestodelcarlino.it - La Gumina spreca nel finale, Shpendi non c’è

Klinsmann 6. Non è chiamato a particolari interventi. Trasmette comunque grande sicurezza a tutto il reparto, anche nelle uscite alte e basse. Fortunato sulla traversa di Bisoli, non può nulla sul successivo colpo di testa di Adorni. Bella l’uscita nella ripresa su Bianchi che era comunque in posizione di fuorigioco. Ciofi 6,5. Ordinato, non rischia nulla nonostante i continui movimenti delle punte avversarie. Ottimo in marcatura. Prestia 6. Poteva forse rinviare meglio in occasione del gol bresciano. Per il resto, normale amministrazione per il capitano che non soffre nel duello con Moncini. Mangraviti 6. Gara da ex per lui, se la cava con grande concentrazione. Ammonito per fallo su Borrelli, salterà per somma di gialli la gara contro lo Spezia. Celia 6. Il voto è una media tra i due tempi.