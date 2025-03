Formiche.net - La fine del soft power americano rafforza la Cina. Parola di Joseph Nye

Il nazionalismo di Donald Trump potrebbe rivelarsi una strategia perdente, anche contro la. A dirlo èNye, politologonoto per aver coniato il concetto di “”. La scelta del presidente Usa di esercitare una politica muscolare sia nei confronti degli alleati storici che all’interno degli stessi Stati Uniti è una delle ragioni che potrebbero portare il Paese, in futuro, a perdere il ruolo di leadership in quella parte di potere più sottile e meno immediato costruito con lentezza e senza troppo rumore. E ad approfittarne potrebbe essere proprio la.“Le relazioni internazionali sono politica di potere – si legge nel saggio pubblicato sul Financial Times dal titolo “Trump e ladel” -. Come scrisse Tucidide più di due millenni fa, i forti fanno ciò che vogliono e i deboli subiscono ciò che devono.