Sport.quotidiano.net - La festa di Donne in Corsa. Imperiale prima modenese

Leggi su Sport.quotidiano.net

Continua il successo diin, la gara podistica tutta al femminile giunta all’edizione numero 11 e che ha ritrovato la sua doppia identità: competitiva e non, con partenze separate per i due gruppi, rispettivamente alle 16 ed alle 18. La bella giornata ha aiutato la partecipazione, ma è doveroso ricordare come anche edizioni svoltesi sotto l’acqua battente abbiano sempre riscosso successo, dimostrando l’affezione dei modenesi per quest’iniziativa. Per quanto riguarda la competitiva, è stata subito gara a due fra la parmense Giulia Pasini (Cus Parma) ed Aurora, per i colori della Fratellanza, società oggi ben rappresentata. Dopo aver percorso il primo giro affiancate Giulia Pasini ha staccato, arrivandoin 21’15". Dopo 20" esatti ecco la, appunto Aurora