La crisi esistenziale di Maccio Capatonda diventa una serie tv | Non sono solo una macchietta vi presento il vero me – L’intervista

nome Marcello Macchia, l’Italia lo conosce quando entra in contatto con la Gialappa’s Band, che vuole assolutamente dentro il contenitore Mai dire i suoi trailer cinematografici: geniali parodie che finiscono per valere interi film mai girati, come La Febbra, Il vecchio conio, L’uomo che usciva la gente, Il sesto scemo, Ahia ma sei scemo?, Mani in alto e Burle. Da lì arriva anche il nome d’arte,appunto, che di quei trailer è il protagonista. Comincia allora un incredibile successo, tra gli ultimi della dinastia di comici sfornati dalla Gialappa, fatto di programmi televisivi (LOL – Chi ride è fuori), radio (Lo zoo di 105), cinema (Italiano medio, Omicidio all’italiana e Il migliore dei mondi) etv (da Mario a Mariottide, da The generi averse).