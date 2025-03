Ilgiorno.it - La cova in diretta di Giulia e Giò sul Pirellone

Fortunati Da dodici anni due falchi pellegrini stagionalmente si trasferiscono a vivere sul tetto dele Giò, così battezzati in onore del progettista del grattacielo Pirelli, l’architetto Ponti, e di sua moglie, hanno ripreso possesso del loro “attico” con vista mozzafiato a 125 metri d’altezza come ogni anno tra fine febbraio e inizio marzo, per nidificare: qualche giorno faha deposto tre uova. I falchetti, divenuti un simbolo dell’avifauna lombarda, vengono costantemente ripresi da due telecamere installate vicino al nido, che permettono di osservare in streaming 24 ore su 24 la loro vita ad alta quota. La love story dei rapaci è seguita su Facebook da più di 14mila utenti della community “Giò &Falchi Pellegrini a Milano“, che testimoniano l’interesse dei milanesi per la biodiversità negli spazi urbani.