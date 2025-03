Ilfattoquotidiano.it - “La cosa più bella? Fare tutto da sola”. Le storie dei ragazzi con disabilità che sperimentano la vita autonoma lavorando in un piccolo paese

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gazzada Schianno è undi poco più di 4mila abitanti nel Varesotto. Qui novantae ragazze conprovano a diventare adulti non solo insieme agli operatori della onlus Magari Domani, ma anche insieme ai cittadini e ai negozianti delcomune. “Abbiamo immaginato una comunità diffusa” spiega al Fattoquotidiano.it il cofondatore della Magari Domani, Andrea Avila. Ie le ragazze convengono inseriti con dei tirocini nei negozi e nelle attività produttive della zona. Dal macellaio al bar fino al supermercato. Lapiù? “da” racconta Camilla mentre serve il caffè nel bar del. Pochi metri più in là c’è l’unico supermercato del. Ci lavora Davide, mette a posto la merce sugli scaffali. “Qui mi sento tranquillo – commenta – ogni tanto c’è mia mamma, ma sto pensando a quando non ci sarà più.