La Conad nella tana del già retrocesso Palmi. L’imperativo è vincere. E sperare nel ko di Macerata

Una sola ricetta per la(22).. E, al contempo, in un passo falso dipenultima giornata di Serie A2 il sestetto cittadino fa visita alle 16 al fanalino(15), già, e ha disperata necessità di colmare il gap di 3 lunghezze che lo separa dal terzultimo posto, occupato per l’appunto dai marchigiani.scenderà in campo tre ore più tardi, ospite della capolista Tinet Prata di Pordenone, per cui portare a casa il risultato pieno, oltre che dare il pieno di morale, metterebbe ai rivali ancora più pressione. Il regolamento – C’è un altro particolare da non sottovalutare, in questa estenuante volata conclusiva: il numero di vittorie. Ad oggine hanno 8 ciascuna e portare a casa la vittoria dafarebbe salire gli uomini di Fanuli a quota 9: un bottino non scontato, visto che in caso di arrivo a pari punti sarebbe questo il fattore premiante.