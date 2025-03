Spettacolo.periodicodaily.com - La colonna sonora originale de “La Città Proibita” è di Fabio Amurri

Prossimamente sarà disponibile in digitale la, a firma didi “La” (edita da Flipper ed Edizioni Curci), il nuovo film di Gabriele Mainetti, che arriva nelle sale italiane dal 13 marzo distribuito da PiperFilm.La melodia difarà daa “La” di Gabriele MainettiA breve sarà disponibile in formato digitale ladi “La”, composta da(pubblicata da Flipper ed Edizioni Curci). Il nuovo film di Gabriele Mainetti sarà nelle sale italiane a partire dal 13 marzo, distribuito da PiperFilm.Dichiarazioni di«La, è concepita come una ricetta che mescola elementi tradizionali ed etnici in un equilibrio dinamico – dichiara– Il tessuto ritmico di percussioni stratificate unisce i mondi dei protagonisti, sostenendo le scene d’azione e celebrando il multiculturalismo di Roma.