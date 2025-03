Ravennatoday.it - L'80enne aveva come "hobby" danneggiare e distruggere i manifesti, scoperto dalle telecamere

Leggi su Ravennatoday.it

segnalazioni di Ravenna Entrate, relative a “misteriose” lacerazioni e rimozioni di poster (delle dimensioni di 6 metri per 3), che si stavano protraendo da mesi, quasi quotidianamente, in via Darsena, la Polizia locale di Ravenna è giunta in settimana alla soluzione del caso.Grazie.