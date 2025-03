Ilgiorno.it - L’8 marzo dedicato alla bibliotecaria. Cristina Dall’Orto

Non si spegne il ricordo di, l’amatalegnanese prematuramente scomparsa nel 2018 per una grave malattia. Mantengono in vita il suo sorriso e il suo amore per i libri una serie di associazioni che oggi le dedicano la Giornata internazionale della donna, da poche ore celebrata in tutto il mondo. “8run - donne partigiane“ è il titolo della manifestazione che si apre con il ritrovo alle 14.30Casa del volontariato, in via dei Salici 32. Alle 15 prenderà il via la camminata al Parco Alto Milanese: il percorso sarà intervto da letture incentrate sulle donne che hanno fatto la Resistenza, a cura del Circolo Santa Teresa Mazzafame, Scuola di Babele e gruppo Alta voce. Alle 16.30 un intervento dell’Anpi. Ci sarà anche un angolo con proposte di lettura della biblioteca civica, una merenda e un omaggio per tutte le partecipanti.