Kvaratskhelia, un suo stop alla Cruyff fa innamorare Parigi. «Se il calcio avesse un logo, sarebbe perfetto

, un suoal volo fa. «Se ilunè la città dell’amore. Mentre a Napoli si arrampicano sui muri per provare a giustificare l’ingiustificabile, ase lo godono. E se ne innamorano ogni giorno di più. Non solo la grande prestazione in Champions contro il Liverpool. In Ligue1 nel match tra Psg e Rennes (vinto dsquadra di Luis Enrique per 4-1), Kvara – entrato al 63esimo – ha lasciato tutti a bocca aperta con un gesto spettacolare: un controllo aereocon la gamba destra tesa e molto alta.pic.twitter.com/2rekqNH4ZU— Paris Saint-Germain (@PSGinside) March 8, 2025Il controllo a gamba tesa dicontro il Rennes: «Se ilun, questo»Le Parisien scrive a proposito:La foto aveva iniziato a circolare sui social prima che il Psg la pubblicasse ufficialmente.