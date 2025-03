Juventusnews24.com - Koopmeiners sfida il suo passato in Juve Atalanta: l’olandese è titolare? La scelta di Thiago Motta è ufficiale

Sono ufficiali le scelte di formazione di Thiago Motta per Juve Atalanta. Il tecnico sorprende rispetto alle ultime voci alla vigilia e non schiera Koopmeiners nell'11 titolare della Juventus. Il centrocampista olandese, reduce dalla rete contro il Verona, inizierà in panchina per aiutare i bianconeri partita in corso. Al suo posto c'è Kenan Yildiz che giocherà nella posizione di trequartista. Vicino a lui McKennie e Nico Gonzalez nelle trequarti.