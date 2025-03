Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, l’olandese incontra nuovamente il suo passato! I dati conseguiti con l’Atalanta sono secondi solo a questo giocatore. Tutti i numeri

di RedazionentusNews24, il centrocampista olandese è arrivato in bianconero grazie agli anni d’oro al: i suoistati incredibili e, per poco, non hanno eguagliato quelTeunsi è guadagnato laattraverso la maglia del, con cui ha fatto grandissimi cose. Istraordinari delcon la Dearacchiusi in questa statistica proposta dal sito ufficiale bianconero.KOOP D’ORO AL– «Le prime tre stagioni di Teuncon un club dei maggiori cinque campionati europeistate con, tra il 2021/22 e il 2023/24:ha giocato 129 partite tra tutte le competizioni con la Dea, segnando 29 gol – meno retidi Lorenzo Pellegrini (32) nel periodo in gare ufficiali tra i centrocampisti della Serie A».