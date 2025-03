Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, come ha vissuto il pre-partita contro l’Atalanta: tutti i retroscena dall’Allianz Stadium

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24hail pre-: svelati iManca sempre meno aAtalanta: tra gli osservati principali c’è sicuramenteche,raccontato da DAZN, è sembrato molto sereno nonostante la panchina in questo match molto importante per i bianconeri.PAROLE – «è molto rilassato, ha salutatogli ex compagni e soprattutto De Roon. Il giorno dopo la sfida dell’andata l’avevano passata insieme, sono molto amici anche fuori dal campo. Molto sorridente Kolo Muani».Leggi suntusnews24.com