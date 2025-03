Juventusnews24.com - Kolo Muani o Vlahovic per Juve Atalanta? Thiago Motta ha in mente questa idea per il suo attacco: chi giocherà da numero 9

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24titolare inha inper il suo: la sua decisioneChidal primo minuto al centro dell’in? Questo è uno dei quesiti in avvicinamento al big match disera dell’Allianz Stadium, dal peso specifico enorme per la lotta alla zona Champions League.Il dubbio è sempre tra Randale Dusan, con il primo favorito per caricarsi sulle spalle il peso dell’bianconero in una notte così importante pere per la squadra.PROBABILI FORMAZIONI: LE ULTIME SULLE SCELTE DILeggi suntusnews24.com