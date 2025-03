Juventusnews24.com - Kolo Muani MVP di febbraio: l’attaccante francese premiato allo Stadium prima del fischio d’inizio di Juve Atalanta – VIDEO

di RedazionentusNews24MVP didi. Ilè il giocatore del mese anche dell’intera Serie A –deldi, il big match dell’Allianzvalido per la 28ª giornata di Serie A, Randalè statocome MVP del mese didellantus ma anche dell’intera Serie A.A fine February sees Randalclaim the ?? @EASPORTSFC @SerieAEN MVP of the Month award! ??Congrats, Randal! ? pic.twitter.com/oRgytLQxiv—ntusFC ???? (@ntusfcen) March 9, 2025Ilè stato votato dai tifosi come MVP del mese appena concluso e questa sera guiderà ancora l’attacco dei bianconeri nel big match dello.Leggi suntusnews24.com