Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, arriva un altro “assist” dal PSG: i parigini hanno già scelto il nuovo bomber. L’indiscrezione

di RedazioneNews24undal PSG. Il club parigino punta su Gyokeres per la prossima stagioneRandalè sempre più fuori dai piani del PSG. Secondo quanto riferito dal portale Fichajes.net, il club parigino sarebbe intenzionato a puntare tutto su Victor Gyokeres dello Sporting per la prossima stagione. Si parla di una possibile offerta fino a 90 milioni di euro per ilsvedese.Un’ulteriore conferma dei piani del club sued unanche al calciomercato Juve. Il club bianconero è già al lavoro per la conferma del francese.Leggi sunews24.com