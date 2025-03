Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, rinascita in bianconero: l’attaccante francese ha già eguagliato il suo score della stagione 2023/24. I numeri

di RedazionentusNews24in: isulle reti deltra la passatae quella in corsoRandal, a secco nelle ultime tre partite di campionato, ha realizzato cinque gol nelle prime sei gare in– in 16 presenze tra Ligue 1 e Serie A 2024/25 ha giàil suodel/24 tra Bundesliga e Ligue 1 (sette reti in 28 partite).ntus partirà titolare anche contro l’Atalanta, con Vlahovic di nuovo in panchina.Leggi suntusnews24.com