Kim Jong Un al cantiere del primo sottomarino nucleare Pyongyang ci riprova | Può lanciare missili balistici

Leggi su Open.online

La Corea del Nord ha reso pubblica per la prima volta la costruzione di una propulsione, con il leader KimUn che si è fatto immortalare mentre visita ilper supervisionare i lavori. Durante la sua visita, Kim ha sottolineato l’importanza di potenziare «radicalmente» la marina come parte fondamentale della strategia difensiva del paese, come riportato dai media del regime nordcoreano. Resta ancora un mistero dove e quando si sia svolta la visita aldi KimUn.Ilsarebbe dotato diguidati strategici a propulsione. Questo progetto rappresenta uno degli obiettivi militari chiave di Kim, inserito in una lista di armi ad alta tecnologia presentate al congresso del partito comunista del 2021. In quel rapporto era riportato che ilpotrebbe essere in grado di, una novità per la Corea del Nord.