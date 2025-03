Dilei.it - Kate Middleton, la scelta sobria e l’omaggio toccante dopo lo sgarbo del Re

Leggi su Dilei.it

Per la Festa della Donna, sul profilo ufficiale della Famiglia Reale inglese è stato condiviso un post in cui sono state celebrate parte delle donne Reali, come la Regina Elisabetta, la Regina Camilla o la Principessa Anna. I sudditi, così come i sostenitori stessi della Monarchia Inglese, non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di due grandi donne, ovvero, l’attuale Principessa del Galles, e Lady Diana. Il gesto è stato interpretato come un vero e proprioda parte di Re Carlo. Maè al di sopra di tutto: sul profilo Instagram del Principe e della Principessa del Galles, è stata premiata ladi ricordare le donne che li hanno ispirati nel 2024, tra cui Liz Hatton, la giovane scomparsa a causa del cancro., laper la Festa della Donnalodi Re CarloNella Giornata Internazionale della Donna,ha scelto di ricordare e omaggiare tutte le donne che l’hanno ispirata durante l’ultimo anno.