Juventusnews24.com - Kalulu titolare o no in Juve Atalanta? Può cambiare la decisione di Thiago Motta: ora filtra questa sensazione sul francese

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24o no in? Ladipuò: orasulNelle scorse ore sembrava quasi certa la presenza dadi Pierrein, con il difensoreche avrebbe affiancato Lloyd Kelly visto il leggero affaticamento di Federico Gatti.Le sensazioni nel giorno del big match di Serie A sono diverse però:dovrebbe affidarsi nuovamente a Gatti al centro della difesa, con il difensore che ha smaltito il problema fisico. Per cui solo panchina per l’ex Milan, tornato dall’infortunio contro il Verona.Leggi suntusnews24.com