L’elicottero da ricognizione e combattimento Kamov Ka-52 Alligator, largamente utilizzato in combattimento in Ucraina, è una brutta bestia. O almeno, è una brutta bestia per i suoi avversari, che non riescono ad averla vinta facilmente con l’Alligatore volante della Voenno-vozdušnye sily Rossijskoj Federacii, l’aeronautica militare russa che era già nota al mondo per l’impiego di un altro elicottero icona: il famoso Mil Mi-24 “Hind” protagonista della guerra in Afghanistan.Se l’Hind ha in qualche modo terrorizzato i mujaheddin afghani negli anni Ottnt, almeno prima dell’arrivo dei missili Stinger generosamente distribuiti dalla CIA, l’Alligator e il suo omologo navalizzato, il Mud Shark, sono i velivoli ad ala rotante più temuti dagli ucraini che, a differenza deglida trasporto Mi-8 “Hip” e deglid’attacco Mi-28 “Havoc“, hanno riscontrato una certa difficoltà ad abbatterli.