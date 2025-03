Thesocialpost.it - Juventus umiliata in casa: Atalanta travolgente, tifosi in fuga dallo stadio

Allianz Stadium sotto shock: lacrolla 0-4 contro l’, subendo una delle sconfitte più umilianti della stagione. Un disastro su tutta la linea per la squadra di Thiago Motta, travolta dall’intensità e dalla qualità degli uomini di Gasperini. L’umiliazione è stata tale che una parte deibianconeri ha abbandonato loprima del fischio finale, un segnale di protesta evidente contro una squadra apparsa fragile, senza idee e in balia dell’avversario.Primo tempo:avanti, Juve in difficoltàLa gara inizia con ritmi elevati, ma è l’a prendere in mano le operazioni. Al 29’ arriva il primo episodio chiave: McKennie tocca il pallone con il braccio in area, l’arbitro Sozza assegna il rigore dopo un check al VAR e Retegui non sbaglia dal dischetto, portando avanti i nerazzurri.