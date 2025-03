Juventusnews24.com - Juventus Modena Under 16 4-1 LIVE: poker a Vinovo, Urbano fa doppietta!

di Fabio Zaccaria16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della ventunesima giornata di campionato 2024/25(inviato all’Ale&Ricky di) – La16 torna in campo per continuare a vincere e consolidare il primo posto contro ilnews24 segueil match.16 4-1: sintesi e moviola1? primo pallone per gli ospiti2? Subito un’occasione per Paonessa che però controlla a fatica a sfuma la chance3? OSAKUE CHIUDDE TUTTO– Intervento fantastico del difensore che viene anche steso nell’occasione8? gara chiusa, squadre ben piazzate in campo10? GOL ASSURDO DI OSAKUE- Il centrale nota il portiere ospite fuori dai pali e calcia da centrocampo praticamente, traiettoria fantastica e vantaggio bianconero!14? Continua a spingere la squadra di Grauso, Benassi cerca un tacco filtrante ma nessun compagno intuisce e sfuma l’azione16? Corigliano dopo unp schema piazzato prova il cross sul secondo palo ma sbaglia misura17? YEBOAH VICINO AL GOL- triplo scambio che coinvolge Paonessa, Corigliano e Yeboah, quest’ultimo calcia ma trova la respinta di Ugwu20? Scognamiglio punta Yeboah, va sull’esterno e viene steso, giallo giusto per il 2 di Grauso21? Sulla punizione è attentissimo Giaretta sul primo palo a parare, intervento decisivo!25? Bel giro palla della Juve, in attesa di spazi si cerca il possesso prolungato26? Ancora Giaretta, il portiere esce alla grande e sventa la minaccia in presa alta29? PAREGGIO- Scognamiglio si inserisce coi tempi giusti e batte Giaretta in controtempo, gran gol dell’11 modenese32? Yeboah sulla destra mette al centro un pallone interessante, Del Fabro liscia ma Marchisio recupera.