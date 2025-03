Juventusnews24.com - Juventus Modena Under 15 1-0: vittoria sofferta per Benesperi, Salvai regala i 3 punti

Leggi su Juventusnews24.com

di Fabio Zaccaria15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della ventunesima giornata di campionato 2024/25(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La15 torna in campo e batte anche ildopo una gara difficile:news24 ha seguito LIVE il match.15 1-0: sintesi e moviola1? inizia la gara a Vinovo2? Subito aggressivi i bianconeri5? Impostazione dal basso per la squadra di, si cerca il giusto varco6? Repaci fa suo il pallone ma l’arbitro ravvisa un fuorigioco, tutto fermo si riprenderà da un calcio di punizione per i bianconeri8?PIOLI BRAVISSIMO– il 4 della Juve chiude alla grande su Mongiorgi, in scivolata9? Rolando mette in mezzo un pallone insidioso, nessun collega però si inserisce coi tempi giusti11? Ancora Pioli, intercetta un pallone in area e fa ripartire i suoi12? NDIAYE AD UN PASSO DA GOL! Inserimento perfetto ma manca la freddezza sotto porta, occasione sfumata per il vantaggio15? Non filtra l’imbucata di, ilprova a ripartire ma il solito Pioli chiude in anticipo16? Ospiti pericolosi, Esposito riceve e vede spazio per il taglio di Osemwingie, la difesa bianconera legge e respinge l’offensiva20? Da un calcio d’angolo in favore delparte un contropiede, Rolando conduce palla ma si allarga troppo e conquista solo una rimessa23? Punizione dal limite per i bianconeri, Rastello esul punto di battuta23?VICINO AL GOL! Punizione meravigliosa sul primo palo ma Errichiello respinge con un miracolo26‘ ANCORA ERRICHIELLO DECISIVO– Samà prende campo e tenta la conclusione, una deviazione spiazza inizialmente Errichiello che super reattivo si gira e para, applausi per lui!29?cerca lo spunto sulla destra, cade in area ma nulla viene ravvisato dal direttore di gara, sarà rimessa dal fondo per il32? Esposito ha spazio e tenta il sinistro da fuori, palla larga oltre il palo destro34? PAME’ SIBILA IL PALO– Il nove si gira benissimo e di destro cacia in porta, traiettoria leggermente fuori misura che salva gli ospiti37? Bianconeri al giro palla, serve però alzare i ritmi in campo per rendersi più pericolosi di fronte ad unben messo in campo40? Calcio d’angolo in favore dei padroni di casa,alla battuta trova libero sul secondo palo Ndiaye, la sua schiacciata in equilibrio precario termina a lato FINE PRIMO TEMPOSECONDO TEMPO41? Si riparte a Vinovo, subito dentro Pipitò al posto di Ndiaye43? Fallo in attacco di Pamè che tentando un’improbabile rovesciata colpisce involontariamente un avversario.