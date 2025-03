Juventusnews24.com - Juventus Modena Under 15 0-0 LIVE: inizia la sfida a Vinovo!

Leggi su Juventusnews24.com

di Fabio Zaccaria15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della ventunesima giornata di campionato 2024/25(inviato all’Ale&Ricky di) – La15 torna in campo per continuare a vincere e consolidare il primo posto contro ilnews24 segueil match.15 0-0: sintesi e moviola1?la gara a2? Subito aggressivi i bianconeri5? Impostazione dal basso per la squadra di Benesperi, si cerca il giusto varco6? Repaci fa suo il pallone ma l’arbitro ravvisa un fuorigioco, tutto fermo si riprenderà da un calcio di punizione per i bianconeri8?-PIOLI BRAVISSIMO– il 4 della Juve chiude alla grande su Mongiorgi, in scivolataMigliore in campo Juve: a fine partita15 0-0: risultato e tabellinoReti:15: Repaci, Vidzivashets, Samà, Pioli, Rastello, Berthé, Rolando, Tufaro, Pamé, Salvai, Ndiaye All.