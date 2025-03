Tvplay.it - Juventus, la notizia di mercato arriva prima dell’Atalanta: Giuntoli cala l’asso per il bomber

Lacontinua a pensare al, e propriodella gara di questa sera contro l’Atalanta ecco l’ultima novità diper l’attacco.Delicatissima sfida, questa per la Juve. I bianconeri devono ospitare l’Atalanta terza in classifica, con la ghiotta opportunità di riprenderla in classifica. La squadra bergamasca si è un po’ allontanata dalla corsa scudetto, e attualmente si trova con soli 3 punti di vantaggio sulla. Per Thiago Motta e i suoi questa è un’occasione per scrollarsi di dosso un po’ di critiche e consolidare la qualificazione alla prossima Champions League., ladiper il. (LaPresse) TvPlay.itMa sullo sfondo si gioca anche un’altra partita, con il direttore sportivo juventinoche sta già monitorando molti profili per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione.