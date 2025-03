Panorama.it - Juventus, fine della corsa scudetto. Gasperini umilia Thiago Motta

Laè durata solo sei giorni e non è stata nemmeno un granché. A chiuderla definitivamente, oltre ogni ragionevole dubbio, è stata l'Atalanta dominante, passata come un rullo compressore allo Stadium che era stato indigesto all'Inter e neutro per il Napoli. Non c'è stata partita nello 0-4 dei bergamaschi e i fischi del popolo juventino, spazientitosi progressivamente contando le occasioni da rete costruite dai Gasp boys contro un avversario confuso e privo di spirito, sono stati la fisiologica colonna sonoraserata.Inutile discutere sulla genesi del rigore che ha spezzato l'equilibrio sul finire di primo tempo. Il braccio di McKennie larghissimo, forse causato anche dal contatto con Hien, èstessa famiglia di quello di Luperto facilitato da Gatti a inizio campionato: tradotto, guai a sollevare la questione arbitrale per fare la diagnosi di un verdetto impietoso per quantità e qualità.