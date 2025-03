Juventusnews24.com - Juventus, conti in regola ma la Consob insiste: contestato il maxi-affare Douglas Luiz. Cosa succede

di RedazioneNews24inma la. Vieneal club bianconero ilche ha portatoalla JuveLa, nonostante i revisori abbianormente approvato idella, haal club bianconero i numeri degli ultimi esercizi. C’è infatti una divergenza di vedute sulla contabilizzazione delle cessioni, quando legate a movimenti in entrata, con uno stesso club, nella stessa sessione: operazioni separate o permute? È il caso di Iling-Junior e Barrenechea, passati dallaall’Aston Villa nel. Di seguito quanto riportato da Tuttosport.– «Nessun dubbio, però, in casa bianconera. Con Iling-Junior che, ceduto agli inglesi per 14 milioni, ha generato una plusvalenza di 11,9 e con Barrenechea che, venduto per 8, ha prodotto una plusvalenza di 5,6, mentre aè stata assegnata una valutazione di 50 milioni.