Juventus-Atalanta 0-4 la Dea resta in scia a Inter e Napoli

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – L’batte 4-0 lanel posticipo domenicale della 28/a giornata di Serie A, disputato all’Allianz Stadium di Torino, einin piena corsa per lo scudetto. I bergamaschi si impongono grazie ai gol di Retegui su rigore al 29?, De Roon al 46?, Zappacosta al 66? e Lookman al 77? e salgono a quota 58 in classifica portandosi a -3 dall’capolista e a -2 dalsecondo. I bianconeri, al primo ko casalingo in Serie A,no fermi al 4° posto con 52 punti e rischiano domani il sorpasso della Lazio, in caso di successo all’Olimpico sull’Udinese. Il primo spunto del match, al 3?, è di Kolo Muani che si avventa su un pallone sulla fadestra, il cross in mezzo è pericoloso, ma Carnesecchi è rapido nell’uscita e fa suo il pallone.