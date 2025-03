Calciomercato.it - Juventus, allarme per Thiago Motta: tegola a poche ore dall’Atalanta

in ansia nelle ore che precedono il big match con i bergamaschi, il tecnico rischia di perdere una pedina importante in formazioneDomenica di campionato dal peso specifico rilevante, con il Napoli che deve rispondere all’Inter, provando a battere la Fiorentina al ‘Maradona’ per rimanere in scia, e con il big match-Atalanta allo ‘Stadium’. Sfida che potrebbe aprire prospettive in grandi stile per chi delle due dovesse riuscire a prevalere.perore– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Sognano i bergamaschi, che vogliono rimanere in quota scudetto, mentre i bianconeri vogliono provare a entrarci. In caso di successo, sarebbe la sesta vittoria di fila per gli uomini die una risposta importante a quello che era apparso come un momento molto difficile, dopo l’uscita dalla Champions League e la Coppa Italia.