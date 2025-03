Agi.it - Juve umiliata e contestata, l'Atalanta sogna

Leggi su Agi.it

AGI - L'batte 4-0 lantus allo Stadium, consolida il terzo posto a quota 58 punti, in scia a Inter e Napoli che restano rispettivamente a tre e due punti. Per la squadra di Gasperini a segno Retegui, De Roon, Zappacosta e Lookman. I bianconeri, reduci da cinque vittorie di fila, rischiano di essere scavalcati al quarto posto dalla Lazio, se i biancocelesti vinceranno il posticipo contro l'Udinese. La partita si sblocca al 29mo con un rigore trasformato dal capocannoniere della Serie A Retegui per tocco con un braccio di McKennie. A inizio ripresa arriva il pareggio di de Roon al 46mo, poi Zappacosta al 66mo e Lookman al 77mo danno contorni pesantissimi alla vittoria della Dea che domenica prossima ospiterà l'Inter capolista e a questo punto si candida seriamente per lo scudetto.