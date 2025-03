Anteprima24.it - Juve Stabia, Pagliuca si complimenta con Feliciani dopo la partita col Mantova

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLaha guadagnato un punto nella trasferta di ieri pomeriggio a: le Vespe diconducevano in vantaggio grazie al gol di Mosti, poi, il gruppo di Possanzini, ha recuperato il gol di scarto, guadagnando il pareggio grazie ad un colpo di testa di Solini.Durante la, c’è stato un episodio arbitrale piuttosto dubbio: Piscopo, in piena area di rigore, veniva agganciato da Trimboli; l’arbitro della gara,, non ha ritenuto opportuno fischiare la massima punizione. Stessa valutazione fatta dal VAR.siconL’ufficio stampa dellala, comunica che mister Guido, ha chiesto ed ottenuto di parlare con l’arbitro. Negli spogliatoi dello stadio Martelli, l’allenatore si èto con la direzione di gara.