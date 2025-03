Calcionews24.com - Juve, Estigarribia rivela: «Vedo somiglianze tra Conte e Motta, contro l’Atalanta mi aspetto questo. C’è un acquisto che farei»

Le parole di Marcelo, ex calciatore died Atalanta, in vista della sfida di questa serai nerazzurri. I dettagli Marceloha parlato a Tuttosport in vista di-Atalanta. EDERSON – «È un campione. Sarebbe unfantastico. È il vero top player del. Un centrocampista totale che dà equilibrio in fase difensiva, .