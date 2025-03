Sport.quotidiano.net - Juve e Dea, l’inversione di cattedra. Motta all’esame dal maestro Gasp

L’Allianz Stadium stasera (ore 20.45) è il crocevia, forse decisivo, per il terzo posto in campionato e nella rincorsa scudetto, per lantus quarta a 52 punti e l’Atalanta terza a 55. Signora lanciata da una striscia positiva di cinque successi consecutivi, ma costretta a vincere per provare a rientrare nella lotta per il titolo, Dea che deve almeno pareggiare per restare in corsa e prepararsi poi la settimana prossima al successivo scontro diretto contro l’Inter. Sfida tra deluse a febbraio nel doppio fronte Champions e Coppa Italia, bianconeri eliminati dal Psv Eindhoven e dall’Empoli, bergamaschi eliminati dal Bruges e dal Bologna. Due mesi fa l’1-1 al Gewiss con il vantaggio bianconero di Kalulu e il pareggio di Retegui, da allora in campionato meglio la Signora, rispetto ad una Dea che ha balbettato in casa con una sconfitta con il Napoli e tre pareggi con Torino, Cagliari e Venezia, perdendo punti sanguinosi nella rincorsa a Inter e Napoli.