Juventusnews24.com - Juve Atalanta: sarà Locatelli-Thuram la coppia di centrocampo? Pochi dubbi per Thiago Motta, l’idea del tecnico è chiara

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: sarannoa formare ladidelall’Allianz Stadium èChi formerà latitolare ainin avvicinamento al big match di questa sera dell’Allianz Stadium, dal peso specifico enorme per la lotta alla zona Champions League.si affiderà al duo formato da Manuele Khephren, con il centrocampista francese reduce da due gol in due partite e giocatore più in forma per i bianconeri in questo momento.PROBABILI FORMAZIONI: LE ULTIME SULLE SCELTE DILeggi suntusnews24.com