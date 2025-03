Internews24.com - Juve Atalanta, quanti assenti per Motta! Ecco i convocati e la decisione su Yildiz. L’Inter guarda interessata

Leggi su Internews24.com

di Redazionedi Thiago, la lista completa e lasu, perchèdi Simone Inzaghiil matchÈ stata resa nota la lista dei calciatoridall’ex tecnico delThiagoper il big match che lagiocherà questa sera contro l’.Gli? Oltre ai lungodegenti Bremer, Milik e Cabal gli infortunati son: Douglas Luiz, Savona, Rouhi e Conceicao. Recuperano Gatti dopo il leggero affaticamento e Renato Veiga, che ha smaltito la lesione al tendine del plantare gracile della gamba destra. A sopresa è presnte anche, ricordiamo che il talento turco era in dubbio alla vigilia per via di un virus intestinale.e il Napoli (oggi in campo anche i partenopei)no con interesse le due papabili per la lotta scudetto che si incontrano questa sera allo Stadium.