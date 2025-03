Juventusnews24.com - Juve Atalanta, presa una decisione definitiva su Yildiz! Per il turco si prospetta questo scenario. Ultimissimi aggiornamenti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: Kenanè stato convocato, ma non dovrebbe essere della partita dal 1?: ecco chi giocherà al suo postoMancano meno di cinque ore al fischio d’inizio di, match che chiude la 28^ domenica di Serie A. In vista di questa partita tengono banco le condizioni di Kenan. Ilha recuperato dall’attacco intestinale patito ieri, ma non dovrebbe essere della partita.è quanto viene evidenziato dalla redazione di Sky Sport, che asserisce come il suo posto sarà preso da Teun Koopminers.Leggi suntusnews24.com