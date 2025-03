Juventusnews24.com - Juve Atalanta LIVE: l’avvicinamento al big match dell’Allianz Stadium, le ultime sulle scelte di Thiago Motta

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del, valido per la 28ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz) – È un’occasione importante per laquesta sera all’Allianz. Arriva l’di Gian Piero Gasperini, con i bianconeri distanti tre punti: in caso di vittoria, agguanterebbero il terzo posto a parimerito con la Dea e raggiungerebbero il sesto successo consecutivo.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti dalle 20.45Migliore in campoAl termine del0-0: risultato e tabellinoIn attesa delle formazioni ufficiali: il pre-partitaOre 11.00 –si affiderà nuovamente al 4-2-3-1 per la partita di questa sera contro l’