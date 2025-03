Juventusnews24.com - Juve Atalanta, inquadrato il presidente Ferrero che finisce sui maxi schermi dello Stadium: i tifosi bianconeri reagiscono così. Cos’è successo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, fischiato anche ilall’Allianz. Dura contestazione dopo il poker dei bergamaschi, il big match dell’Allianzvalido per la 28ª giornata di Serie A,in goleada in favore dei bergamaschi. Show della squadra di Gasperini in casa dei, contestati duramente daipresenti.Nel corso del secondo tempo è statoanche il, che è finito sui. Sonopiovuti fischi anche all’indirizzo del numero uno del club bianconero.Leggi suntusnews24.com