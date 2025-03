Juventusnews24.com - Juve Atalanta, finisce il primo tempo e i tifosi si scatenano: la reazione non risparmia nessuno!

È da poco terminato il primo tempo di Juve Atalanta all'Allianz Stadium. I bergamaschi conducono per 0-1 grazie alla rete di Mateo Retegui su calcio di rigore. Il finale di prima frazione ha visto la Dea spingere verso la ricerca dello 0-2. Tante sono state le occasioni da registrare in tal senso e ciò ha scatenato la reazione dei tifosi bianconeri. Al duplice fischio dell'arbitro, i simpatizzanti juventini hanno fischiato sonoramente la squadra che ha intrapreso la via degli spogliatoi.