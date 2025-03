Juventusnews24.com - Juve Atalanta, Cuadrado è nella storia dei bianconeri! Colpisce quel dato relativo ai goal segnati: i numeri che impressionano!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, lanon si dimentica:è ancorabianconera! C’è unche lo dimostraè una sfida molto particolare per Juan. L’ex cursore di fascia destra della Vecchia Signora torna ad affrontare i, con cui ha conquistato traguardi personali rilevanti. Madama ne ricorda uno in particolare.DELLA– «Considerando tutte le competizioni, lantus è la squadra dei maggiori cinque campionati europei con cui Juanha collezionato più presenze in carriera (314) e una delle due con cui ha segnato più gol (26, come con la maglia della Fiorentina).»Leggi suntusnews24.com