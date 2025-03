Juventusnews24.com - Juve Atalanta, ci sono guai per Yildiz! Problemi intestinali rischiano di mettere fuori gioco il turco: ecco chi prende il suo posto!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, cambio di guardia possibile sulla trequarti campo: Kenanha accusatochi puòre il suosulla corsia mancinaCome un fulmine a ciel sereno. Le ultime ore di vigilia distate contrassegnate da una notizia dell’ultim’ora assolutamente impattante. La notizia in questione riguarda il possibile undici titolare bianconero e coinvolge Kenan.Come riferito da Giovanni Albanese, ilha accusato dei. Questo intoppo rischia diil numero 10dalla formazione che Thiago Motta ha pensato per il match di stasera. Con la possibile assenza del, la formazione potrebbe prevedere questa trequarti: Weston McKennie sulla destra, Teun Koopmeiners per vie centrali e Nico Gonzalez sulla sinistra.